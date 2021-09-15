ОБСЕ: На Луганщине сепаратисты разместили десятки танков

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) зафиксировала в неподконтрольных районах Луганской области десятки единиц военной техники сепаратистов. Об этом говорится в отчете миссии, обнародованном во вторник, 14 сентября.





Согласно документу, в нарушение линий отвода члены незаконных вооруженных формирований разместили Грады, танки, гаубицы, БМП.

Так, в поселке Хрустальном (бывший Красный Луч) патруль ОБСЕ заметил 21 реактивную систему залпового огня. Речь идет о Градах (122 мм).





Также за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, наблюдатели увидели 47 танков на двух полигонах. Из них 24 танка неустановленного типа сепаратисты разместили на полигоне вблизи населенного пункта Бугаевка, еще 23 танка боевики разместили на полигоне вблизи н.п. Круглик.





Кроме того, под Бугаевкой, по данным воздушного наблюдения, также обнаружены 66 боевых бронированных машин и 24 буксируемые и самоходные гаубицы.





Наконец, ОБСЕ обнаружила признаки военного присутствия в зоне безопасности. В частности, члены НВФ разместили две боевые бронированные машины (БМП-1 и БМП-2) в н.п. Долгое. Там военную технику обнаружил патруль.



