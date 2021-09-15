В Украине 4640 новых заражений COVID-19

В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.





"За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 609 человек; летальных случаев – 93; выздоровели – 1 858 человек", – говорится в сообщении.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело 2 225 130 человек, летальных случаев – 54 550.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:





Киев - 441

Винницкая - 147

Волынская - 102

Днепропетровская - 273

Донецк - 260

Житомирская - 116

Закарпатская - 49

Запорожская - 212

Ивано-Франковская - 135

Киевская - 181

Кировоградская - 31

Луганская - 247

Львовская - 294

Николаевская - 74

Одесская - 361

Полтавская - 134

Ровенская - 210

Сумская - 109

Тернопольская - 152

Харьковская - 343

Херсонская - 222

Хмельницкая - 224

Черкасская - 116

Черновицкая - 174

Черниговская - 33



