Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.51
USD
26.64
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 сентября 21, 11:35
В Украине 4640 новых заражений COVID-19
COVID-19
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Среди новых инфицированных коронавирусом более 500 детей и почти сотня медработников, отметили в Минздраве.
В Украине за минувшие сутки выявили 4 640 новых случаев заболевания коронавирусом. Это существенно больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.

"За сутки 14 сентября в Украине зафиксировано 4640 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 531, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 609 человек; летальных случаев – 93; выздоровели – 1 858 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (441), Одесской (361), Харьковской (343), Львовской (294) и Днепропетровской (273) областях.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 325 796 человек, выздоровело 2 225 130 человек, летальных случаев – 54 550.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 441
Винницкая - 147
Волынская - 102
Днепропетровская - 273
Донецк - 260
Житомирская - 116
Закарпатская - 49
Запорожская - 212
Ивано-Франковская - 135
Киевская - 181
Кировоградская - 31
Луганская - 247
Львовская - 294
Николаевская - 74
Одесская - 361
Полтавская - 134
Ровенская - 210
Сумская - 109
Тернопольская - 152
Харьковская - 343
Херсонская - 222
Хмельницкая - 224
Черкасская - 116
Черновицкая - 174
Черниговская - 33

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Пандемия COVID: статистика в Украине и мире
В Украине после выходнях резко упал прирост COVID
В Украине утроился прирост COVID
В Украине 2,8 тысяч новых случаев COVID
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Взрыв в Днепре: погибли пресс-секретарь ГСЧС и ветеран АТО
noimageНазвана дата действия новых правил карантина
noimageЕврокомиссия одобрила выделение €600 млн Украине
noimageCOVID-прививки получили более 6 млн украинцев
noimageСутки на Донбассе: четыре обстрела, ранен боец ВСУ
Лента новостей