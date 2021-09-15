COVID-прививки получили более 6 млн украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 141 796 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.





При этом первую дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы – 74 182 человека.





Вчера в Украине работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.





Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 799. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 38 574, Sinovac – 35 118 и AstraZeneca 17 305.





С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев - 13916

Винницкая область - 3853

Волынская - 899

Днепропетровская - 6179

Донецкая - 2338

Житомирская - 1713

Закарпатская - 1031

Запорожская - 2312

Ивано-Франковская - 1007

Киевская - 6890

Кировоградская - 1161

Луганская - 1553

Львовская - 4560

Николаевская - 1940

Одесская - 2528

Полтавская - 1626

Ровенская - 1465

Сумская - 1877

Тернопольская - 1445

Харьковская - 7063

Херсонская - 1582

Хмельницкая - 224/1696

Черкасская - 2161

Черновицкая - 1176

Черниговская - 1375



