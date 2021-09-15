COVID-прививки получили более 6 млн украинцев

В Украине за минувшие сутки вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошли 141 796 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в среду, 15 сентября.
При этом первую дозу получили 67 614 человек, полностью иммунизированы – 74 182 человека.
Вчера в Украине работали 939 мобильных бригад, 2 929 пунктов прививки, 326 центров вакцинации.
Больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 50 799. Меньше применялись вакцины производства компаний Moderna – 38 574, Sinovac – 35 118 и AstraZeneca 17 305.
С начала прививочной кампании привито 6 028 879 человек, из них получили одну дозу – 6 028 877 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 4 959 086 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 10 987 963 прививки.
Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):
Киев - 13916
Винницкая область - 3853
Волынская - 899
Днепропетровская - 6179
Донецкая - 2338
Житомирская - 1713
Закарпатская - 1031
Запорожская - 2312
Ивано-Франковская - 1007
Киевская - 6890
Кировоградская - 1161
Луганская - 1553
Львовская - 4560
Николаевская - 1940
Одесская - 2528
Полтавская - 1626
Ровенская - 1465
Сумская - 1877
Тернопольская - 1445
Харьковская - 7063
Херсонская - 1582
Хмельницкая - 224/1696
Черкасская - 2161
Черновицкая - 1176
Черниговская - 1375