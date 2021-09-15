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Украина
15 сентября 21, 11:48
Названа дата действия новых правил карантина
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Установленные Кабмином новые ограничения адаптивного карантина вступят в силу с 20 сентября.
Новые правила карантинных ограничений, утвержденных правительством, вступят в силу с 20 сентября. Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Кроме новых правил в постановлении говорится о введении разных COVID-сертификатов - с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.

Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут "желтыми" и "зелеными". Их можно сгенерировать в приложении Дія.

"Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия – 120 дней с момента прививки.

"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.

Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Украине растет восьмую неделю подряд, но это еще не третья волна пандемии, говорят в Минздраве.

Источник: https://korrespondent.net/
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