Названа дата действия новых правил карантина

Новые правила карантинных ограничений, утвержденных правительством, вступят в силу с 20 сентября. Об этом говорится в постановлении Кабмина.





Кроме новых правил в постановлении говорится о введении разных COVID-сертификатов - с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или о выздоровлении от COVID-19.





Внутренние сертификаты с информацией о вакцинации будут "желтыми" и "зелеными". Их можно сгенерировать в приложении Дія.





"Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозной вакцины, признанной ВОЗ. Срок действия – 120 дней с момента прививки.





"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки двухдозной вакциной или с 14-го дня после вакцинации однодозной. Срок действия такого сертификата – 365 дней.





Тем временем, заболеваемость коронавирусом в Украине растет восьмую неделю подряд, но это еще не третья волна пандемии, говорят в Минздраве.



