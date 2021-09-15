Взрыв в Днепре: погибли пресс-секретарь ГСЧС и ветеран АТО

При взрыве автомобиля в Днепре погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева. Об этом сообщает ГСЧС в среду, 15 сентября.





"Страшная новость для всей нашей семьи спасателей. Сегодня около 9:00 трагически погибла начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС в Днепровской области Дарья Гречищева. Дарья была одна из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел – одним из самых передовых, наиболее профессиональных, мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС… Дарья была волонтером Красного Креста, много помогала всем, кто нуждался в помощи", – говорится в сообщении.





В свою очередь Страна со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что вторым погибшим оказался ветеран АТО, сапер Алексей Кавлак.





"По одной из версий правоохранителей, пара могла перевозить взрывчатку и подорваться на собственной мине. По второй – произошло умышленное убийство", – пишет издание.





По факту взрыва в Днепре возбуждено уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по статье о террористическом акте (ст.258 УК Украины).



































