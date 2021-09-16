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Новости
Украина
16 сентября 21, 08:55
Антирекорд осени: 5 744 заболевших коронавирусом за сутки
коронавирус
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Жертвами болезни в течение 24 часов стал 101 пациент.

В течение последних суток в Украине зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 629 детей и 95 медиков. В больницы доставлено 1 507 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Жертвами болезни за сутки стали 101 заболевший. Выздоровели за это время 1 499 человек. Специалисты сделали 72 931 тестирование, из них методом ПЦР – 34 420, методом ИФА – 7 942, экспресс-тестов – 30 569.

С начала пандемии коронавирусом заболели 2 331 540 украинца. Из них выздоровели 2 226 629, скончались - 54 651. ПЦР-тестов за все время сделано 12 377 327.

В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

В рамках вакцинации за сутки было сделано 114 874 прививок. Из них для повторной вакцинации – 49 980. Общее число украинцев, завершивших вакцинацию – 5 007 962.

Суточная статистика по заболеванию и вакцинации (2 дозой) по регионам:

Киев - 362/8185

Область:

  • Винницкая - 185/1955
  • Волынская - 91/772
  • Днепропетровская - 415/4935
  • Донецкая - 259/2318
  • Житомирская - 278/1773
  • Закарпатская - 54/1350
  • Запорожская - 239/1642
  • Ивано-Франковская - 203/1381
  • Киевская - 120/2766
  • Кировоградская - 40/1096
  • Луганская - 229/1059
  • Львовская - 552/2360
  • Николаевская - 93/1250
  • Одесская - 347/2047
  • Полтавская - 132/1542
  • Ровенская - 210/1416
  • Сумская - 213/1612
  • Тернопольская - 244/880
  • Харьковская - 498/3561
  • Херсонская - 180/1293
  • Хмельницкая - 223/1366
  • Черкасская - 163/1485
  • Черновицкая - 245/774
  • Черниговская - 169/1375

    • Глава Минздрава Виктор Ляшко накануне заявил, что Украине думать о массовой вакцинации детей от коронавируса рано: сначала нужно привить хотя бы 50% взрослого населения. 
    kp.ua
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