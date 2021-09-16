Антирекорд осени: 5 744 заболевших коронавирусом за сутки

В течение последних суток в Украине зафиксировано 5 744 новых случаев заболевания COVID-19. Среди заболевших 629 детей и 95 медиков. В больницы доставлено 1 507 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Жертвами болезни за сутки стали 101 заболевший. Выздоровели за это время 1 499 человек. Специалисты сделали 72 931 тестирование, из них методом ПЦР – 34 420, методом ИФА – 7 942, экспресс-тестов – 30 569.

С начала пандемии коронавирусом заболели 2 331 540 украинца. Из них выздоровели 2 226 629, скончались - 54 651. ПЦР-тестов за все время сделано 12 377 327.

В течение последних суток наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415), г. Киев (362) и Одесской (347) областях.

В рамках вакцинации за сутки было сделано 114 874 прививок. Из них для повторной вакцинации – 49 980. Общее число украинцев, завершивших вакцинацию – 5 007 962.



