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Украина
16 сентября 21, 10:08
ВСУ приняли на вооружение РСЗО Верба
Реактивная система верба
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Верба позволяет экипажу управлять огнем, вести прицеливание и перезаряжаться в автоматическом режиме. При этом снаряды могут уничтожать цели на расстоянии до 40 км.
Реактивная система залпового огня Верба, разработанная Харьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А.А. Морозова (ХКБМ), принята на вооружение украинской армии. Об этом сообщает госконцерн Укроборонпром в среду, 15 сентября.

"Цифровые системы Вербы позволяют экипажу управлять огнем, вести прицеливание и даже перезаряжаться в автоматическом режиме. Боекомплект этой РСЗО состоит из 40-ка 122-мм реактивных снарядов, которые способны уничтожать цели на расстоянии до 40 км. Зато перезарядка полного пакета занимает всего 10 минут", - сказано в сообщении.

Использование цифровых систем управления огнем позволило в разы сократить время для открытия огня, а благодаря новой системе стабилизации платформы удалось значительно повысить точность.

"Кроме того, на Вербу установлены современные системы цифровой связи для защищенной передачи информации. В сочетании с высокопроходимым шасси от КрАЗ это обеспечивает высокую боевую эффективность и мобильность Вербы на поле боя", - добавили в Укроборонпроме.

Как пояснили в госконцерне, Верба разработана на базе боевой БМ-21 Град, однако пусковая установка получила ряд усовершенствований, в частности, системы навигации, связи, выравнивания и стабилизации платформы.

Источник: https://korrespondent.net/
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