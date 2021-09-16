"ДНР" и "ЛНР" создали единую "таможенную зону"

"Главы" Луганской и Донецкой "народных республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой "таможенной территории". Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.





"Сегодня знаковый день, сегодня в рамках ранее достигнутых договоренностей мы подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции", - заявил Пасечник.





По его мнению, жители ОРДЛО этого очень ждут, поскольку объединение "экономик республик" позволит достичь "благополучия и повышения качества жизни жителей Луганской и Донецкой народных республик".





Теперь "чиновники" "ЛНР" и "ДНР" будут унифицировать и синхронизировать "законодательства".





Пасечник добавил, что подписание "документов" позволит предотвратить в ОРДЛО коррупционные схемы.



