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Новости
Украина
16 сентября 21, 10:14
"ДНР" и "ЛНР" создали единую "таможенную зону"
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Теперь жителей ОРДЛО ждет объединение "экономик", а вследствие этого - "благополучие и повышения качества жизни жителей".
"Главы" Луганской и Донецкой "народных республик" Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договор о создании единой "таможенной территории". Мероприятие состоялось в режиме видеоконференции, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

"Сегодня знаковый день, сегодня в рамках ранее достигнутых договоренностей мы подписываем договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции", - заявил Пасечник.

По его мнению, жители ОРДЛО этого очень ждут, поскольку объединение "экономик республик" позволит достичь "благополучия и повышения качества жизни жителей Луганской и Донецкой народных республик".

Теперь "чиновники" "ЛНР" и "ДНР" будут унифицировать и синхронизировать "законодательства".

Пасечник добавил, что подписание "документов" позволит предотвратить в ОРДЛО коррупционные схемы.

Источник: https://korrespondent.net/
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