Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.41
USD
26.69
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 сентября 21, 10:19
Обострение в ООС: делегаты ОБСЕ приехали на КПВВ Золотое
ОБСЕ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Делегаты ОБСЕ и украинская сторона СЦКК обсудили минирование местности сепаратистами и возросшие обстрелы, в результате чего погибло четыре бойца ВСУ.
В связи с обострением ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил в районе КПВВ Золотое состоялась встреча делегатов ОБСЕ с представителями украинской стороны СЦКК. Об этом сообщает штаб ООС.

Во время встречи обсуждались вопросы:

- обострение ситуации безопасности 11-12 сентября, что привело к ранению 13-ти и гибели четырех бойцов ВСУ;
- систематические обстрелы сепаратистами Новогнатовки, Верхнеторецкого, Кряковки, Марьинки с повреждением гражданской инфраструктуры;
- случаи минирования местности, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих ВСУ и гражданского населения;
- применение БПЛА одновременно с БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ для маскировки;
- обстрел автомобиля Украинской стороны СЦКК в районе Шумов;
- возможности проведения ремонтно-восстановительных работ в пределах зоны ООС;
- неравномерное распределения камер наблюдения и применения БПЛА в пределах операционной зоны ООС и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Представители ОБСЕ заверили украинскую сторону в постоянном мониторинге обстановки и пообещали принять все необходимые меры с целью предотвращения нарушений режима прекращения огня.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Россия нарушила Венский документ ОБСЕ, - МИД
В ОБСЕ осудили действия РФ у границы Украины
На Донбассе сократилось число обстрелов
В ОБСЕ отреагировали на выход России из ДОН
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Карпатах при взрыве погибли два туриста
noimageВ Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
noimageНа Донбассе за сутки четыре обстрела, потерь нет
noimageВ Минздраве назвали процент вакцинированных учителей
noimageВ СБУ сообщили, сколько раз посягали на жизнь Зеленского
Лента новостей