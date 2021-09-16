Обострение в ООС: делегаты ОБСЕ приехали на КПВВ Золотое

В связи с обострением ситуации в зоне проведения Операции объединенных сил в районе КПВВ Золотое состоялась встреча делегатов ОБСЕ с представителями украинской стороны СЦКК. Об этом сообщает штаб ООС.
Во время встречи обсуждались вопросы:
- обострение ситуации безопасности 11-12 сентября, что привело к ранению 13-ти и гибели четырех бойцов ВСУ;
- систематические обстрелы сепаратистами Новогнатовки, Верхнеторецкого, Кряковки, Марьинки с повреждением гражданской инфраструктуры;
- случаи минирования местности, что несет прямую угрозу жизни военнослужащих ВСУ и гражданского населения;
- применение БПЛА одновременно с БПЛА мониторинговой миссии ОБСЕ для маскировки;
- обстрел автомобиля Украинской стороны СЦКК в районе Шумов;
- возможности проведения ремонтно-восстановительных работ в пределах зоны ООС;
- неравномерное распределения камер наблюдения и применения БПЛА в пределах операционной зоны ООС и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Представители ОБСЕ заверили украинскую сторону в постоянном мониторинге обстановки и пообещали принять все необходимые меры с целью предотвращения нарушений режима прекращения огня.