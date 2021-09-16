Полпред РФ обвинил Украину в срыве работы ТКГ

Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе якобы продолжает усугублять кризис в переговорном процессе. Об этом заявил полномочный представитель РФ в ТКГ Борис Грызлов, пишет ТАСС.





"Позиция Киева только усиливает пропасть между Украиной и Донбассом, порождая взаимное недоверие. Цена такого поведения - благополучие и жизни людей по обе стороны линии соприкосновения. Киев последовательно прилагает все усилия для усугубления кризиса в процессе урегулирования", - сказал он.





По его словам, во время заседания ТКГ "представители Донбасса" якобы предложили украинской стороне проект "дорожной карты" по урегулированию ситуации в регионе.





"Обмен мнениями показал, что украинская сторона, как и ранее, продолжает скрывать от Донецка и Луганска свою позицию по политическому урегулированию", - заявил Грызлов.





Он утверждает, что якобы ВСУ обстреливают населенные пункты, находящиеся на неподконтрольной Украине территории.





Грызлов обвинил украинскую делегацию ТКГ в срыве работы над гуманитарными вопросами из-за чего был "полностью остановлен диалог по освобождению удерживаемых лиц и открытию КПП на линии соприкосновения".





Также Грызлов недоволен отказом украинской делегации работать в очном формате: "Киев категорически отказался вернуться к работе в Минске".



