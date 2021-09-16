Кабмин выделил на пособие по безработице 460 млн

Кабинет министров Украины решил выделить 460 миллионов гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования для финансовой помощи на случай безработицы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба Министерства экономики.





Отмечается, что это позволит обеспечить в полном объеме финансирование выплаты пособия по частичной безработице на период карантина.





"Программа по частичной безработице на период карантина была введена в 2020 году для поддержки работников, пострадавших вследствие сокращения экономической деятельности предприятий. Такая финансовая поддержка помогла сохранить рабочие места и предотвратить стремительный рост безработицы во время пандемии. Сегодняшнее решение правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе", - сказала заместитель министра экономики Светлана Глущенко.





Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств госбюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.



