Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.41
USD
26.69
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 сентября 21, 10:24
Кабмин выделил на пособие по безработице 460 млн
безработица
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Средства позволят погасить задолженность по программе по частичной безработице на период карантина.
Кабинет министров Украины решил выделить 460 миллионов гривен Фонду общеобязательного государственного социального страхования для финансовой помощи на случай безработицы. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 15 сентября, сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Отмечается, что это позволит обеспечить в полном объеме финансирование выплаты пособия по частичной безработице на период карантина.

"Программа по частичной безработице на период карантина была введена в 2020 году для поддержки работников, пострадавших вследствие сокращения экономической деятельности предприятий. Такая финансовая поддержка помогла сохранить рабочие места и предотвратить стремительный рост безработицы во время пандемии. Сегодняшнее решение правительства позволит полностью погасить задолженность по выплате по этой программе", - сказала заместитель министра экономики Светлана Глущенко.

Кроме того, правительство утвердило порядок использования средств госбюджета, которые направляются для выплаты пособия по частичной безработице во время карантина.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Кабмин выделил МВД средства на борьбу с COVID-19
Кабмин утвердил минимальный объем газа на зиму
Кабмин спрогнозировал курс доллара на три года
Кабмин дал прогноз роста минимальной зарплаты
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Карпатах при взрыве погибли два туриста
noimageВ Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
noimageНа Донбассе за сутки четыре обстрела, потерь нет
noimageВ Минздраве назвали процент вакцинированных учителей
noimageВ СБУ сообщили, сколько раз посягали на жизнь Зеленского
Лента новостей