Ляшко заявил о необходимости вакцинации детей

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко считает, что вакцинировать детей от COVID-19 стоит, но пока делать это рано. Об этом в среду, 15 сентября, он сказал в интервью 24 каналу.





"Когда мы говорим, стоит или не стоит вакцинировать детей, ответ - стоит. Стоит ли начинать массовую кампанию? Я считаю - еще рано", - сказал Виктор Ляшко.





Он отметил, что в Минздраве проанализировали уровень заболеваемости среди детских коллективов и число детей в общей структуре заболеваемости. Выяснилось, что этот показатель не превышает 8%.





"Мы анализировали это до циркуляции штамма "Дельта", после обнаружения штамма "Дельта" в Украине. У нас не растет уровень заболеваемости среди детей от 0 до 19 лет. А вот уровень заболеваемости с летальным исходом людей старше 60 лет - достаточно высокий", - добавил министр.





Он отметил, что учитывая результаты анализа, "тратить ресурс и энергию на вакцинацию детей в данное время не стоит".





"Давайте дойдем хотя бы до 50% вакцинации взрослого населения и тогда переключимся на детей. Мы же понимаем, что ресурс должен быть направлен туда, где есть наибольшая угроза потери здоровья и жизни", - объяснил он.



