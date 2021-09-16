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Новости
Украина
16 сентября 21, 10:26
Киев назвал условие приема афганских беженцев
беженцы
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Украина способна содержать беженцев, однако для этого надо просить помощь у Европейского союза, заявили в "Слуга народа".
Народный депутат от "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что Украина способна принять афганских беженцев, однако для этого необходима помощь Европейского союза. Об этом в среду, 15 сентября, политик заявила в эфире программы Хард с Влащенко на телеканале Украина 24.  

Говоря о возможности размещения беженцев в Украине, Верещук отметила, что даже небольшая Австрия смогла предоставить место 44 тыс. сбежавшим от талибов граждан Афганистана. Украина же, по мнению политика, также может взять на себя размещение нескольких тысяч афганцев, желающих покинуть их страну. Однако, подчеркнула Верещук, для этого наша страна должна попросить финансовую помощь в ЕС. 

"Мы должны найти возможность и получить помощь от Европейского Союза, трастовых фондов на такую гуманитарную миссию", - заявила Верещук.

Ранее пресс служба Госдепартамента США сообщила , что среди стран, готовых разместить на своей территории беженцев из Афганистана является и Украина. По словам представителя Госдепа Неда Прайса, наша страна оказалась между 14 стран, готовых помочь афганцам.

"Албания, Канада, Катар, Колумбия, Коста-Рика, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Руанда, Украина, Уганда, Чили и Канада сделали предложения о помощи по переселению афганцев, находящихся в зоне риска. Мы глубоко ценим поддержку, которую они предложили, и мы гордимся тем, что сотрудничаем с ними в нашей общей поддержке афганского народа ", - заявили в Белом доме.

Источник: https://korrespondent.net/
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