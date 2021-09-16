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Новости
Украина
16 сентября 21, 10:29
В СБУ сообщили, сколько раз посягали на жизнь Зеленского
СБУ
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Два уголовных дела уже прекращено, расследование в трех делах продолжается, сообщили в силовом ведомстве.
Служба безопасности Украины с мая 2019 года открыла шесть уголовных дел по факту посягательства на жизнь и угроз убийством президента Украины. Об этом в среду, 15 сентября, сообщают Українські Новини.

Уточняется, что с 20 мая 2019 года Служба безопасности осуществляла досудебное расследование в четырех делах относительно посягательства на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса и в двух делах по фактам угроз убийством, нанесения вреда здоровью президента по статье 346 Уголовного кодекса.

Два дела по ст. 112 УК Украины закрыли из-за отсутствия состава преступления, в трех расследование продолжается, одно дело по ст. 346 УК Украины направили в суд с обвинительным актом. 
 
В то же время, СБУ не уточняет, кто именно совершил эти правонарушения и обстоятельства инцидентов.
 
Известно, в 2020 году Государственное бюро расследований передало в суд дело против народного депутата Софии Федины (фракция "Европейская солидарность") и волонтера Маруси Звиробий (Елены Самбул) об угрозах Зеленскому.

Источник: https://korrespondent.net/
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