В СБУ сообщили, сколько раз посягали на жизнь Зеленского

Служба безопасности Украины с мая 2019 года открыла шесть уголовных дел по факту посягательства на жизнь и угроз убийством президента Украины. Об этом в среду, 15 сентября, сообщают Українські Новини.





Уточняется, что с 20 мая 2019 года Служба безопасности осуществляла досудебное расследование в четырех делах относительно посягательства на жизнь президента по статье 112 Уголовного кодекса и в двух делах по фактам угроз убийством, нанесения вреда здоровью президента по статье 346 Уголовного кодекса.





Два дела по ст. 112 УК Украины закрыли из-за отсутствия состава преступления, в трех расследование продолжается, одно дело по ст. 346 УК Украины направили в суд с обвинительным актом.

В то же время, СБУ не уточняет, кто именно совершил эти правонарушения и обстоятельства инцидентов.

Известно, в 2020 году Государственное бюро расследований передало в суд дело против народного депутата Софии Федины (фракция "Европейская солидарность") и волонтера Маруси Звиробий (Елены Самбул) об угрозах Зеленскому.



