В Минздраве назвали процент вакцинированных учителей

Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине на сегодняшний день вакцинировано около 45% педагогов. Об этом в среду, 15 сентября, заявил глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью для издания "Слово и дело".





Он отметил, что темп вакцинации работников школ достаточно разный по регионам и отличается на уровне каждого учебного заведения.





"В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%.", - отметил Ляшко.





Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.





Наибольшее число прививок от коронавирусной болезни получили учителя Киева, Киевской области и Львовщины.



