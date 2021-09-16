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Новости
Украина
16 сентября 21, 10:40
В Минздраве назвали процент вакцинированных учителей
вакцина
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Принудительного вакцинирования для работников школ нет, однако в Кабмине работают над увеличением числа тех, кто желает привиться.
Согласно данным Министерства здравоохранения, в Украине на сегодняшний день вакцинировано около 45% педагогов. Об этом в среду, 15 сентября, заявил глава министерства здравоохранения Виктор Ляшко в интервью для издания "Слово и дело".

Он отметил, что темп вакцинации работников школ достаточно разный по регионам и отличается на уровне каждого учебного заведения.

"В зависимости, где, и в зависимости как. Если мы берем в общем по стране, с учетом детских садов, начальной школы, школ, профтехучилищ и вузов - 45%.", - отметил Ляшко.

Также глава Минздрава добавил, что статистика касается прививки хотя бы одной дозой.

Наибольшее число прививок от коронавирусной болезни получили учителя Киева, Киевской области и Львовщины.

Источник: https://korrespondent.net/
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