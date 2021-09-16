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Новости
Украина
16 сентября 21, 10:45
На Донбассе за сутки четыре обстрела, потерь нет
донбасс
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Противник обстрелял позиции ВСУ в районе населенных пунктов Авдеевка, Новолуганское и Пивденное.
Подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 16 сентября.

Так, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.

В направлении Пивденного незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку Авдеевки сепаратисты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.

По состоянию на 7 часов утра четверга нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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