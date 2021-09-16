На Донбассе за сутки четыре обстрела, потерь нет

Подразделения сепаратистов за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в четверг, 16 сентября.





Так, вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия.





В направлении Пивденного незаконные вооруженные формирования совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов.





Неподалеку Авдеевки сепаратисты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра.





Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.





По состоянию на 7 часов утра четверга нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.



