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Новости
Украина
16 сентября 21, 10:46
В Украине максимальный прирост COVID-больных с мая
COVID-19
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В больницы госпитализированы 1 507 человек с коронавирусом. Скончался 101 пациент, выздоровели – 1 499 человек.
В Украине за прошедшие сутки подтвердили 5 744 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это намного превышает вчерашний показатель, сообщает Минздрав в четверг, 16 сентября.

Отметим, что прирост более 5000 новых COVID-больных в прошлый раз был 20 мая.

"За сутки 15 сентября в Украине зафиксировано 5 744 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 629, медработников – 95). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 507 человек; летальных случаев – 101; выздоровели – 1 499 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской (552), Харьковской (498), Днепропетровской (415) и Одесской (347) областях, а также в Киеве (362).

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 331 540 человек, выздоровело 2 226 629 человек, летальных случаев – 54 651.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 362
Винницкая область - 185
Волынская - 91
Днепропетровская - 415
Донецк - 259
Житомирская - 278
Закарпатская - 54
Запорожская - 239
Ивано-Франковская - 203
Киевская - 120
Кировоградская - 40
Луганская - 229
Львовская - 552
Николаевская - 93
Одесская - 347
Полтавская - 132
Ровенская - 210
Сумская - 213
Тернопольская - 244
Харьковская - 498
Херсонская - 180
Хмельницкая - 223
Черкасская - 163
Черновицкая - 245
Черниговская - 169

Источник: https://korrespondent.net/
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