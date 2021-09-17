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Новости
Украина
16 сентября 21, 23:42
Зеленский создал группу противостояния Северному потоку-2
Зеленский
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Президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации рисков от Северного потока-2

Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, в связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямую угрозу нацбезопасности и безопасности всего региона, Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков.

Группу возглавил глава ОП Андрей Ермак, в ее состав войдут: 

- глава СБУ Иван Баканов;

- председатель правления Нафтогаза Юрий Витренко (по согласию);

- министр энергетики Герман Галущенко;

- секретарь СНБО Алексей Данилов;

- первый замсекретаря СНБО Руслан Демченко;

- советник министра энергетики Елена Зеркаль (по согласию);

- глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко;

- министр юстиции Денис Малюська;

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Оксана Маркарова;

- чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник;

- замглавы ОП Юлия Свириденко;

- замглавы ОП, секретарь рабочей группы Андрей Сибига;

- вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина;

- президент общества с ограниченной ответственностью Грант Торнтон, чрезвычайный и полномочный посол Украины Александр Чалый (по согласию).

Как отмечается, рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах.

9 сентября агентство Bloomberg сообщило, что газ из РФ в Германию по трубопроводу Северный поток-2 может пойти в октябре. 

10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2. 

Нынешние цены на газ говорят о том, что Россия уже использует Северный поток-2 как оружие, заявлял глава Офиса президента Андрей Ермак. 

15 сентября цена газа в Европе достигла $964 за 1000 кубометров. 
liga.net
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