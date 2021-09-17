Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.42
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 сентября 21, 12:01
В МОЗ назвали причины роста заболеваемости COVID
COVID
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Увеличение количества заболевших коронавирусной инфекцией – необратимый процесс, считает глава Минздрава.
В Украине в последние недели наблюдается увеличение количества заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости был прогнозируем, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил глава Минздрава.

Среди факторов роста заболеваемости он также назвал температурные условия, начало учебного года, и то, что вирус в это время наиболее часто передается от человека к человеку.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
МОЗ о поставках вакцины Johnson&Johnson: Нескоро
В МОЗ намерены разрешить смешивать вакцины
Число случаев COVID-19 растет четвертый день
МОЗ предлагает уменьшить период между прививками
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США планируют увеличит военную помощь Украине до $300 млн
noimageВ Украине спрогнозировали сроки запуска СП-2
noimageПрограмма COVAX будет работать и в 2022 году
noimageCOVID-прививки получили еще 123 тысячи украинцев
noimageСуд в Молдове отказал Украине в экстрадиции Чауса
Лента новостей