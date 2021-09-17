В МОЗ назвали причины роста заболеваемости COVID

В Украине в последние недели наблюдается увеличение количества заболевших коронавирусом. Рост заболеваемости был прогнозируем, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.





"Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и прогнозируемо у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться", - заявил глава Минздрава.





Среди факторов роста заболеваемости он также назвал температурные условия, начало учебного года, и то, что вирус в это время наиболее часто передается от человека к человеку.



