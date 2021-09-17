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Новости
Украина
17 сентября 21, 12:09
Зеленский создал группу по противодействию СП-2
СП-2
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Рабочую группу возглавил глава ОП Андрей Ермак. В ее состав вошли председатель СБУ, глава Нафтогаза, министр энергетики и секретарь СНБО.
В связи с реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямые угрозы национальной безопасности и безопасности Украины и Европы, президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.

"Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах", - говорится в сообщении.

Согласно распоряжению №545/2021-рп, группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

При этом указано, что руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.

Источник: https://korrespondent.net/
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