Зеленский создал группу по противодействию СП-2

В связи с реализацией проекта Северный поток-2, который несет прямые угрозы национальной безопасности и безопасности Украины и Европы, президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба главы государства.





"Рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для государства от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сфере безопасности и энергетической сферах", - говорится в сообщении.





Согласно распоряжению №545/2021-рп, группу возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак. В ее состав, в частности, вошли председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, глава правления НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.





При этом указано, что руководитель рабочей группы в случае необходимости может вносить изменения в ее состав и привлекать к работе представителей органов исполнительной власти, научных учреждений, общественных объединений, а также независимых экспертов.



