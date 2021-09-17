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Украина
17 сентября 21, 12:13
Глава ОБСЕ: Жаль, что не достигли консенсуса с РФ
министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде
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Мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через границу Гуково и Донецк истекает 30 сентября.
Председатель Организации по сотрудничеству и безопасности в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде выразила сожаление в связи с отказом России продлить мандат миссии на границе с ОРДЛО. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщила пресс-служба ОБСЕ.

Как указано, текущий мандат миссии пограничных наблюдателей ОБСЕ на российских пунктах пропуска через границу Гуково и Донецк истекает 30 сентября, и организации не удалось договориться с Москвой о его продлении.

"ОБСЕ должна в полной мере использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы выполнять функции платформы для мира и стабильности. Я глубоко сожалею о том, что мы не смогли достичь консенсуса относительно продления мандата миссии наблюдателей после решения Российской Федерации", - отметила Линде.

В связи с этим она подчеркнула необходимость полного выполнения Минских соглашений и напомнила, что Минский протокол 2014 года предусматривает постоянный мониторинг на украинско-российской государственной границе и проверку со стороны ОБСЕ.

Наконец, Линде подтвердила твердую приверженность поиску устойчивого политического решения в соответствии с принципами и обязательствами ОБСЕ при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в ее международно признанных границах.

Источник: https://korrespondent.net/
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