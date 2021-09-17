Суд в Молдове отказал Украине в экстрадиции Чауса

Молдавский суд принял решение отказать Украине в экстрадиции бывшего судьи Николая Чауса. Об этом в четверг, 16 сентября, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на адвоката судьи Александра Вишневого.





По словам юриста, он еще не ознакомился с текстом решения, которое стало "неожиданным и для защиты, и для обвинения".





"Посмотрим, какая мотивация, когда получим решение", - отметил он.





Напомним, на данный момент Николай Чаус находится в Украине и содержится под домашним арестом, который продлен до 15 октября.





Бывшего судью подозревают в получении взятки в размере 150 тысяч долларов. НАБУ с 2016 года расследовало уголовное производство по факту вымогательства и получения крупной взятки Чаусом. Деньги были закопаны на огороде в стеклянных банках. Правоохранители пытались его задержать, но судья сбежал в Молдову.





В начале апреля появилась информация, что Чауса похитили в Кишиневе . А 30 июля он объявился возле села Мазуровка Винницкой области и заявил, что сбежал от похитителей. После этого Чауса задержали сотрудники СБУ.









Сейчас он находится под следствием.







