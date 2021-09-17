МИД назвал нарушением российские "выборы" в Крыму

Проведение на территории аннексированного полуострова Крым "голосования" на выборах в Госдуму России является нарушением международного права. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе онлайн-брифинга в четверг, 16 сентября.





"В соответствии с международным правом, единственный статус, которым обладает РФ в Автономной Республике Крым и отдельных районах Донецкой и Луганской областей, - это государство-оккупант, и то, что она делает, организовывая там свои национальные выборы, является нарушением международного права", - сказал министр.





При этом он добавил, что официальный Киев будет действовать по отработанной схеме: "Мы будем фиксировать эти нарушения, будем обращаться к партнерам".





"Москве за эти зафиксированные нарушения придется заплатить", - предупредил Кулеба.





Как известно, Россия регулярно проводит "выборы" в Крыму, начиная с 2016 года.





Отметим, выборы депутатов Госдумы начались в ночь на пятницу, 17 сентября. Голосование стартовало в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.





Избирательный участки будут работать три дня - с 17 по 19 сентября - с 8:00 до 20:00. Основной день голосования назначен на 19 сентября. В этот день "избирательные участки" откроются и в Крыму.



