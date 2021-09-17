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Новости
Украина
17 сентября 21, 12:28
Сутки в зоне ООС: восемь обстрелов, ВСУ без потерь
Донбасс
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Противник обстрелял позиции ВСУ в районе населенных пунктов Счастье, Тарамчук, Золотое-4 и Пески.
Подразделения сепаратистов за прошедшие сутки восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Бойцы ВСУ не пострадали, но ранен мирный житель, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в утренней сводке в пятницу, 17 сентября.

Так, в Луганской области противник дважды применил беспилотники типа квадрокоптер, с помощью которых совершил обстрел города Счастье.

По этому же населенному пункту был совершен обстрел из минометов 82 калибра, повредив гражданскую инфраструктуру и частные автомобили. В результате обстрела один местный житель получил ранения. Состояние его здоровья – удовлетворительное. Речь идет о мэре Счастья Александре Дунце.

Также противник дваждый обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов 120 калибра и артиллерии калибра 122 мм в районе поселка Тарамчук. Под обстрел попал и сам населенный пункт, в результате чего повреждены жилой дом и придомовая территория.

В районе Песок враг применил минометы калибра 120 мм. Золотое-4 противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе заверили, что на обстрелы противника украинские защитники открывали огонь. А с начала суток, 17 сентября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Источник: https://korrespondent.net/
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