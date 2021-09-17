В Украине четыре дня растет число COVID-больных

В Украине за минувшие сутки подтвердили 6 624 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 сентября.





Отметим, что рост заболеваемости продолжается четвертый день подряд. В последний раз более 6000 новых COVID-больных было 15 мая.





"За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 568 человек; летальных случаев – 99; выздоровели – 1 914 человек", – говорится в сообщении.





За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).





Всего за период пандемии в Украине заболело 2 338 164 человека, выздоровело 2 228 543 человека, летальных случаев – 54 750.





Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:





Киев - 426

Винницкая - 155

Волынская - 169

Днепропетровская - 426

Донецк - 364

Житомирская - 196

Закарпатская - 46

Запорожская - 238

Ивано-Франковская - 156

Киевская - 257

Кировоградская - 25

Луганская - 273

Львовская - 644

Николаевская - 150

Одесская - 530

Полтавская - 133

Ровенская - 207

Сумская - 147

Тернопольская - 247

Харьковская - 649

Херсонская - 200

Хмельницкая - 307

Черкасская - 209

Черновицкая - 345

Черниговская - 125



