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Новости
Украина
17 сентября 21, 12:29
В Украине четыре дня растет число COVID-больных
COVID-19
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Наибольшее количество случаев инфекции зарегистрировано в Харьковской, Львовской и Одесской областях.
В Украине за минувшие сутки подтвердили 6 624 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 17 сентября.

Отметим, что рост заболеваемости продолжается четвертый день подряд. В последний раз более 6000 новых COVID-больных было 15 мая.

"За сутки 16 сентября в Украине зафиксировано 6624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 677, медработников – 105). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 1 568 человек; летальных случаев – 99; выздоровели – 1 914 человек", – говорится в сообщении.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и Киеве (426).

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 338 164 человека, выздоровело 2 228 543 человека, летальных случаев – 54 750.

Количество новых случаев COVID-19 в регионах Украины за сутки:

Киев - 426
Винницкая - 155
Волынская - 169
Днепропетровская - 426
Донецк - 364
Житомирская - 196
Закарпатская - 46
Запорожская - 238
Ивано-Франковская - 156
Киевская - 257
Кировоградская - 25
Луганская - 273
Львовская - 644
Николаевская - 150
Одесская - 530
Полтавская - 133
Ровенская - 207
Сумская - 147
Тернопольская - 247
Харьковская - 649
Херсонская - 200
Хмельницкая - 307
Черкасская - 209
Черновицкая - 345
Черниговская - 125

Источник: https://korrespondent.net/
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