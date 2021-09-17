COVID-прививки получили еще 123 тысячи украинцев

В Украине за последние сутки вакцинировали от коронавируса COVID-19 еще 122 906 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в пятницу, 17 сентября.





Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы – 50 705 человек. В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2 884 пункта прививки, 316 центров вакцинации.





Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 64 511. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 37 008, AstraZeneca – 21 267 и Moderna – 120.





С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.





Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):





Киев - 8141

Винницкая область - 1723

Волынская - 803

Днепропетровская - 5955

Донецкая - 2196

Житомирская - 1817

Закарпатская - 1012

Запорожская - 1900

Ивано-Франковская - 1082

Киевская - 2527

Кировоградская - 1054

Луганская - 896

Львовская - 2931

Николаевская - 1040

Одесская - 2498

Полтавская - 1854

Ровенская - 1091

Сумская - 1617

Тернопольская - 764

Харьковская - 3552

Херсонская - 1269

Хмельницкая - 1612

Черкасская - 1222

Черновицкая - 911

Черниговская - 1238



