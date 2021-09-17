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Украина
17 сентября 21, 12:34
COVID-прививки получили еще 123 тысячи украинцев
вакцина
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За сутки больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 64 511. А вакцину Moderna получили лишь 120 человек.
В Украине за последние сутки вакцинировали от коронавируса COVID-19 еще 122 906 человек. Это немного больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в пятницу, 17 сентября.

Одну дозу получили 72 201 человек, полностью иммунизированы – 50 705 человек. В течение суток работали 833 мобильные бригады, 2 884 пункта прививки, 316 центров вакцинации.

Вчера больше всего прививок сделали препаратом компании Pfizer – 64 511. Меньше применялись вакцины производства компаний Sinovac – 37 008, AstraZeneca – 21 267 и Moderna – 120.

С начала прививочной кампании привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 11 229 655 прививок.

Количество COVID-прививок в регионах Украины за сутки (вторая доза):

Киев - 8141
Винницкая область - 1723
Волынская - 803
Днепропетровская - 5955
Донецкая - 2196
Житомирская - 1817
Закарпатская - 1012
Запорожская - 1900
Ивано-Франковская - 1082
Киевская - 2527
Кировоградская - 1054
Луганская - 896
Львовская - 2931
Николаевская - 1040
Одесская - 2498
Полтавская - 1854
Ровенская - 1091
Сумская - 1617
Тернопольская - 764
Харьковская - 3552
Херсонская - 1269
Хмельницкая - 1612
Черкасская - 1222
Черновицкая - 911
Черниговская - 1238

Источник: https://korrespondent.net/
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