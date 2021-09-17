Программа COVAX будет работать и в 2022 году

Международная программа COVAX продолжит работать в 2022 году, сообщил представитель ВОЗ, глава Бюро организации в Украине Ярно Хабихт в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"В 2022 году эта работа продолжится точно, но позже посмотрим, будет ли в ней потребность. Многие страны сейчас организовывают свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двухсторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины", - сказал он

По словам Хабихта, Украине даже легче получить вакцины, чем странам, которые имеют более высокий уровень дохода.

Также представитель ВОЗ считает, что Украина может вакцинировать 70% населения.





"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы сейчас видим, что каждый второй украинец заинтересован в том, чтобы вакцинироваться", – сказал он.





Хабихт подчеркнул, что "самое важное это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".





По словам Хабихта, в 36 странах, которые предоставили ВОЗ информацию о возрасте вакцинированных, в группе старше 60 лет вакцинированы более 70%.





По состоянию на 17 сентября в Украине привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек. Всего проведено 11 229 655 прививок.



