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Новости
Украина
17 сентября 21, 13:07
Программа COVAX будет работать и в 2022 году
программа COVAX
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Украина должна получить в рамках глобальной инициативы бесплатно 8 млн доз вакцин от коронавируса.
Международная программа COVAX продолжит работать в 2022 году, сообщил представитель ВОЗ, глава Бюро организации в Украине Ярно Хабихт в интервью агентству Интерфакс-Украина.
 
"В 2022 году эта работа продолжится точно, но позже посмотрим, будет ли в ней потребность. Многие страны сейчас организовывают свои пути для получения и закупки вакцины, включая и Украину. Например, Украина на основе двухсторонних соглашений закупила 15-20 млн доз вакцины", - сказал он 
 
По словам Хабихта, Украине даже легче получить вакцины, чем странам, которые имеют более высокий уровень дохода.
 
Также представитель ВОЗ считает, что Украина может вакцинировать 70% населения.

"Я надеюсь, что реально можно провакцинировать больше 70%. По результатам опросов в августе мы сейчас видим, что каждый второй украинец заинтересован в том, чтобы вакцинироваться", – сказал он.

Хабихт подчеркнул, что "самое важное это то, что нужно вакцинировать пожилых людей и тех, кто попадает в группу риска".

По словам Хабихта, в 36 странах, которые предоставили ВОЗ информацию о возрасте вакцинированных, в группе старше 60 лет вакцинированы более 70%.

По состоянию на 17 сентября в Украине привито 6 169 886 человек, из них получили одну дозу – 6 169 884 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 059 771 человек. Всего проведено 11 229 655 прививок.

Источник: https://korrespondent.net/
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