Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
31.42
USD
26.67
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
17 сентября 21, 13:08
В Украине спрогнозировали сроки запуска СП-2
Северный поток-2
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
На сертификацию Северного потока-2 уйдет около четырех месяцев, еще до четырех месяцев на решение Еврокомиссии, считает Зеркаль.
Российский газопровод Северный поток-2 может заработать в течение восьми месяцев. Такой прогноз дала советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире Радио НВ.

"До четырех месяцев может длиться сертификация немецким регулятором. После принятия решения  регулятором, он должен передать на утверждение это решение в Европейскую комиссию. У Европейской комиссии есть два месяца на рассмотрение документов и это рассмотрение может быть продлено еще на два месяца. То есть в сумме по максимуму это может быть восемь месяцев", - говорит Зеркаль.

По ее словам, Украина за это время сможет минимизировать риски от запуска СП-2.

Зеркаль отметила необходимость гарантий ЕС на случай возникновения критической ситуации.

"В Европейском Союзе есть специальная директива, которая касается именно безопасности поставок, где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы Украину включили в одну из таких групп, и чтобы другие страны, входящие в эту группу, нам могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации", - пояснила она.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
В космос летит секретный груз Пентагона – трансляция
Шмыгаль рассказал о запуске Фондового рынка
США и Германия объявят о сделке по СП-2
Украина призвала США и ЕС помешать запуску СП-2
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
США планируют увеличит военную помощь Украине до $300 млн
noimageПрограмма COVAX будет работать и в 2022 году
noimageCOVID-прививки получили еще 123 тысячи украинцев
noimageСуд в Молдове отказал Украине в экстрадиции Чауса
noimageВ Украине четыре дня растет число COVID-больных
Лента новостей