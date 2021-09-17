В Украине спрогнозировали сроки запуска СП-2

Российский газопровод Северный поток-2 может заработать в течение восьми месяцев. Такой прогноз дала советник министра энергетики Лана Зеркаль в эфире Радио НВ.





"До четырех месяцев может длиться сертификация немецким регулятором. После принятия решения регулятором, он должен передать на утверждение это решение в Европейскую комиссию. У Европейской комиссии есть два месяца на рассмотрение документов и это рассмотрение может быть продлено еще на два месяца. То есть в сумме по максимуму это может быть восемь месяцев", - говорит Зеркаль.





По ее словам, Украина за это время сможет минимизировать риски от запуска СП-2.





Зеркаль отметила необходимость гарантий ЕС на случай возникновения критической ситуации.





"В Европейском Союзе есть специальная директива, которая касается именно безопасности поставок, где страны разделены на группы, в которых они друг друга поддерживают для недопущения кризисных ситуаций. Мы сейчас ставим вопрос о том, чтобы Украину включили в одну из таких групп, и чтобы другие страны, входящие в эту группу, нам могли помочь в случае возникновения какой-то кризисной ситуации", - пояснила она.



