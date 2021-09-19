Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабмине

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".

"В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель", - сказал он.

В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.

Ранее Арахамия развеял слухи об отставке Шмыгаля. Он опроверг заявления своего однопартийца об отставке правительства.

Напомним, что сам Арахамия перед этим говорил, что в правительстве ожидается 3-4 перестановки.