Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабмине

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда состоятся отставки в Кабинете министров. Об этом в пятницу, 17 сентября, он заявил в кулуарах программы "Свобода слова Савика Шустера".
"В правительстве будут изменения. Я уже неоднократно комментировал. Три-четыре позиции в правительстве будут изменены в ближайшее время, примерно в течение двух-трех недель", - сказал он.
В то же время Арахамия не рассказал, о каких именно министрах идет речь.
Ранее Арахамия развеял слухи об отставке Шмыгаля. Он опроверг заявления своего однопартийца об отставке правительства.
Напомним, что сам Арахамия перед этим говорил, что в правительстве ожидается 3-4 перестановки.