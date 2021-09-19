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18 сентября 21, 09:25
Украинцы рассказали, где жить лучше
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Больше других жители Винницы считают свой город красивым, ухоженным и современным, с хорошей транспортной инфраструктурой.

Больше всего удовлетворены качеством проживания жители Винницы. Об этом свидетельствуют результаты опроса международного республиканского института совместно с соцгруппой "Рейтинг".

Согласно опросу, жители Винницы считают свой город ухоженным и современным. Также в областном центре довольны транспортной инфраструктурой, сбором мусора, канализацией, работой медучреждений, уличным освещением, дорогами, работой спортивных учреждений и тому подобное.

Следующие в рейтинге Луцк, Ивано-Франковск, Чернигов, Хмельницкий, Мариуполь.

Наименьший рейтинг у Херсона, Черновцов и Николаева.

Опрос провел Международный республиканский институт совместно с соцгруппой "Рейтинг" в период с 12 мая по 3 июня 2021 года в 24 городах Украины (в Киеве и всех областных центрах, включая Мариуполь в Донецкой области и Северодонецк в Луганской области).

Опросы проводились путем личных интервью в домах 19 196 постоянных жителей Украины в возрасте от 18 лет и старше.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%, а коэффициент досягаемости в среднем составляет 65%.

Опрос проведен при финансовой поддержке агентства США по международному развитию (USAID).

Напомним, в Виннице стоимость проезда в муниципальном авто- и электротранспорте выросла с 4 до 8 грн.
Korrespondent
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