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18 сентября 21, 09:43
День осеннего равноденствия. Что нужно сделать, а что – нет
осень
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День силы наступит уже 22 сентября.

День осеннего равноденствия 2021 наступит 22 сентября в 22:20. Этому времени издавна приписывается особенная энергетика, его называют "днем силы", пишет в Инстаграм астролог Юлия Погорельченко. А в этом году дата по-настоящему особенная, ведь число и время состоит из семи двоек. Вдобавок, накануне, 21 сентября, случится полнолуние, энергия которого на следующий день все еще будет ощущаться.

- С переходом Солнца в знак Весы мы празднуем один из 4 мощных дней - день Осеннего равноденствия. За день до этого дня, а в этом году получится даже за два дня (учитывая Полнолуние) рекомендуется провести очистку пространства. Очищаем все - жильё, рабочее место, автомобиль, гаджеты, мысли, окружение. Оставляем только то, что действительно нужно будет в течении года. Хороший период для посещения церкви или духовного учителя, - считает астролог.

По мнению эксперта, этот день идеально провести наедине с собой, сосредоточиться на своих желаниях и мыслях. В этот день есть доступ к подсознательному и можно будет найти ответы внутри себя. Стоит в этот день сохранять позитивный настрой и добрые мысли.

- Воспользуйтесь энергиями и загадайте заветное желание (помните о правильной формулировке. Для активизации энергии можно печь пироги круглой формы, в идеале с яблоками, - подала астролог оригинальную идею.

Что запрещено делать в День осеннего равноденствия

Не начинайте ничего нового 22 сентября - только планируйте, подводите итоги, делайте выводы, думайте о будущих действиях.

Избегайте ссор, конфликтов, выяснения отношений, иначе отпугнете удачу и благополучие. Нельзя завидовать, сплетничать, осуждать людей.

Любой негатив, проявленный в День равноденствия разрушит положительную энергетику и может привести к последующим неприятностям.

Нельзя в такой день отказывать людям, которые напрашиваются в гости или внезапно появились на пороге. Наоборот - приготовьте угощение и соберитесь за одним столом, чтобы отлично провести время.

Нельзя 22 сентября брать деньги в долг или же одалживать их кому-либо.

Что нужно сделать до 22 сентября

Считается, что до Дня равноденствия нужно обязательно завершить давно затянувшиеся дела, чтобы они не затянулись еще больше. Это может быть ремонт, проект, обучение и так далее.

Избавьтесь от лишнего - ментально, морально, физически. Кроме того, следует очистить пространство в доме, офисе, гараже, убрав его от хлама. Наконец-то избавиться от вредной привычки, а также очистить голову от тяжелых деструктивных мыслей (страхов, зависти, ревности).

Выполните давнее обещание - сводите ребенка в аквапарк, отремонтируйте дверь в шкафчике, о чем вас давно просит жена, помогите родителям с ремонтом. Так вы сможете привлечь в свою жизнь еще больше удачи.

Спланируйте дела на осень и зиму, поставив реальные задачи, которые вы сможете действительно выполнить. Этот день связывает прошлое и будущее, поэтому крайне важно спланировать дела до 22 числа. Поставьте перед собой те задачи, которые вы действительно можете и хотите выполнить.

Магия двоек в нумерологии

День осеннего равноденствия в этом году будет особенным, так как произойдет 22 сентября 2021 в 22:20. Помимо того, что это "день силы", дата равноденствия состоит из семи двоек, что имеет особое значение.

Число 2 в нумерологии является символом равновесия и парным числом. Соответственно, эту цифру наделяют особым свойством "пары": у людей пара глаз, ушей, рук и ног. Для создания семьи нужно двое, которые станут одним целым.

Также мы публиковали календарь полнолуний на 2021 год и календарь затмений-2021.

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kp.ua
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