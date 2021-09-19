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Новости
Украина
18 сентября 21, 10:01
Зеленский вновь летит в США
Владимир Зеленский
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Глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, летит в США. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.

Он отметил, что в Штатах Зеленский примет участие в 76 сессии Генассамблеи ООН.

"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", – сказал Никифоров.

Источник: https://korrespondent.net/
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