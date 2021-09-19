Зеленский вновь летит в США

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 20 сентября, летит в США. Об этом сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров.





Он отметил, что в Штатах Зеленский примет участие в 76 сессии Генассамблеи ООН.





"Уже официально: в понедельник начнется визит президента Украины в США. Владимир Зеленский примет участие в Генеральной ассамблее ООН, выступит там с речью, а также у него будет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", – сказал Никифоров.



