СНБО вводит санкции против десятков россиян

Украина введет персональные санкции за проведение выборов в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября, сообщил его секретарь Алексей Данилов.





"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время из-за указа президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.





Данилов отметил, что сегодня был отработан первый список этих лиц.





Кроме 53 членов ТИК и 33 кандидатов в депутаты, в список попали семь должностных лиц ФСБ, которые имели отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.



