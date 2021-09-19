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Новости
Украина
18 сентября 21, 11:29
СНБО вводит санкции против десятков россиян
Алексей Данилов
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Ограничительные меры коснутся лиц, причастных к проведению выборов в Госдуму РФ на территории Крыма и Донбасса, а также отравлению Навального.
Украина введет персональные санкции за проведение выборов в Государственную думу РФ на территории аннексированного Крыма и на неподконтрольных территориях Донбасса. Об этом по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября, сообщил его секретарь Алексей Данилов.

"Преимущественно санкции касаются выборов в Госдуму в Крыму и на Донбассе. Все участники этого процесса, члены комиссий, агитаторы, наблюдатели. Все они будут под санкциями. Санкции в ближайшее время из-за указа президента будут применены", - заявил секретарь СНБО.

Данилов отметил, что сегодня был отработан первый список этих лиц.

Кроме 53 членов ТИК и 33 кандидатов в депутаты, в список попали семь должностных лиц ФСБ, которые имели отношение к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: https://korrespondent.net/
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