В Украине запустили систему учета олигархов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов, которую предусматривает законопроект об олигархах. Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.





"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в Аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга", - отметил Данилов.





По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.





"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - добавил Данилов.





Кроме того, на заседании СНБО рассматривался бюджет на оборону и безопасность на 2022 год. Президент Владимир Зеленский решил увеличить объем финансирования с 5,93% до 5,95% от ВВП. Также обсуждались учения Объединенные усилия-2021, которые стартуют на следующей неделе.





На заседании СНБО было также уделено внимание исполнению указов президента 180 и 223 (по децентрализации и поддержке спорта) и отчету главы МВД о неточностях по отдельным лицам, которые ведомство подавало на СНБО.



