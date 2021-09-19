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Украина
18 сентября 21, 11:39
В Украине запустили систему учета олигархов
СНБО
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Она сможет вести учет всех людей, которые после принятия закона об олигархах в Раде будут под системой мониторинга СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов, которую предусматривает законопроект об олигархах. Об этом Данилов рассказал на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.

"Аппарату СНБО была поставлена задача разработать систему мониторинга, и у нас сегодня был отчет о том, что в Аппарате СНБО разработана и введена в эксплуатацию в августе 2021 года современная информационно-аналитическая система, которая имеет систему третьего класса наивысшего уровня сложности. Она сможет осуществлять мониторинг всех тех людей, которые после принятия закона об олигархах в Верховной Раде должны быть под системой нашего мониторинга", - отметил Данилов.

По его словам, эта система может работать с открытыми документами, для служебного пользования и секретными.

"Таких систем в нашей стране почти нет. Это первая система с такой защитой. Она построена таким образом, чтобы в случае принятия в Верховной Раде закона, мы сразу могли отреагировать на все те вопросы, которые перед нами поставит законодатель", - добавил Данилов.

Кроме того, на заседании СНБО рассматривался бюджет на оборону и безопасность на 2022 год. Президент Владимир Зеленский решил увеличить объем финансирования с 5,93% до 5,95% от ВВП. Также обсуждались учения Объединенные усилия-2021, которые стартуют на следующей неделе.

На заседании СНБО было также уделено внимание исполнению указов президента 180 и 223 (по децентрализации и поддержке спорта) и отчету главы МВД о неточностях по отдельным лицам, которые ведомство подавало на СНБО.

Источник: https://korrespondent.net/
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