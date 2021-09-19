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Украина
18 сентября 21, 11:41
Второй за пару дней: под Днепром взорвался автомобиль
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Спасатели выявили скобу от взрывного устройства, а по характеру повреждений они допустили применение гранаты РГД-5.
В Днепропетровской области на ходу взорвался автомобиль Renault, обошлось без пострадавших. Спасатели обнаружили фрагменты взрывателя, сообщает в пятницу, 17 сентября, Информатор. 

Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 14:30 в селе Червоный Садок Днепровского района, спустя два дня после гибели двух людей в результате взрыва автомобиля в Днепре.

В результате случившегося у машины оторвало дверь, но водитель не пострадал. Он же и вызвал полицию и спасателей.

Специалисты обнаружили на месте происшествия скобу от взрывателя, а по характеру повреждений они допустили применение гранаты РГД-5.



Источник: https://korrespondent.net/
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