Второй за пару дней: под Днепром взорвался автомобиль

В Днепропетровской области на ходу взорвался автомобиль Renault, обошлось без пострадавших. Спасатели обнаружили фрагменты взрывателя, сообщает в пятницу, 17 сентября, Информатор.





Отмечается, что инцидент произошел сегодня в 14:30 в селе Червоный Садок Днепровского района, спустя два дня после гибели двух людей в результате взрыва автомобиля в Днепре.





В результате случившегося у машины оторвало дверь, но водитель не пострадал. Он же и вызвал полицию и спасателей.





Специалисты обнаружили на месте происшествия скобу от взрывателя, а по характеру повреждений они допустили применение гранаты РГД-5.











