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Новости
Украина
18 сентября 21, 11:43
Названы члены комиссии по отбору членов ВККС
отбор членов ВККС
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В конкурсную комиссию вошли три иностранных эксперта из Нидерландов, Канады и США, а также три украинских эксперта.
Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщает пресс-служба ВСП в пятницу, 17 сентября.

В состав конкурсной комиссии вошли:

Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;
Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;
Стивен Маркмен - председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;
Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;
Евгений Мезенцев - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;
Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.

"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - сказано в сообщении.

Источник: https://korrespondent.net/
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