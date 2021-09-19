Названы члены комиссии по отбору членов ВККС

Высший совет правосудия (ВСП) назначил членов конкурсной комиссии по отбору состава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Об этом сообщает пресс-служба ВСП в пятницу, 17 сентября.





В состав конкурсной комиссии вошли:





Роберт Брукхейсен - бывший специальный прокурор в прокуратуре Нидерландов Отдела борьбы с мошенничеством в особо крупных размерах;

Тед Зажечны - судья федерального суда Королевской скамьи провинции Саскачеван (Канада) в отставке;

Стивен Маркмен - председатель Верховного суда штата Мичиган в отставке;

Сергей Верланов - судья Киевского апелляционного суда;

Евгений Мезенцев - заместитель председателя Шестого апелляционного административного суда;

Иван Мищенко - судья Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда.





"ВСП приветствует скорейший запуск работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, поскольку обеспокоена массовым увольнением судей и ненаполнением судебной системы новыми кадрами в течение почти двух лет в связи с прекращением работы ВККС Украины", - сказано в сообщении.



