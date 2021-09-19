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Украина
18 сентября 21, 12:02
Повестка Рады на следующую неделю
Верховная Рада
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Верховная Рада рассмотрит антиолигархический и налоговый законы, а также в парламенте презентуют Госбюджет-2022.
Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит антиолигархический и налоговый законы, а также в парламенте презентуют проект госбюджета на 2022 год. Об этом сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram в пятницу, 17 сентября.

Сегодня оборонный комитет рекомендовал антиолигархический закон президента №5599. При этом налоговый закон - еще в процессе, однако Рада утвердит законопроект №5600 (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений). Также в №5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а оптовики.

В то же время в опубликованной повестке этих законопроектов еще нет, однако депутат "уверен, что увидят их в зале после бюджета".

Также во вторник, 21 сентября, пройдет презентация госбюджета-2022 (№6000).

"Посмотрим, кто проголосует за 5600 и может ждать "плюшки" в бюджете после сбора депутатских предложений к первому чтению", - добавил Железняк.

Кроме того, на следующей неделе депутаты рассмотрят законопроект №6052 с изменениями в бюджет текущего года - этот законопроект выделяет до конца года каждому получателю субсидий по 4137 грн.

Рада рассмотрит также много вопросов по урегулированию труда, в частности законопроект №5388 про дерегуляцию трудовых отношений, уменьшение кадровой документации и упрощение приема на работу. В повестку войдет закон про кредиты аграриям №3205-1. Под этот закон подвязан транш МВФ на почти 350 млн долларов.

Наконец, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит также:

- Распределение 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты №5719;
- Внедрение единой электронной системы для судов №5433;
- Закон про почту №3821 (во втором чтении);
- Закон про риелторов №3618;
- Формальные жесты от президента Украины и Кабинета Министров по выходу из соглашений стран СНГ;
- Посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279 (второе чтение) без табачных правок;
- Аграрные расписки №2805-д.

Источник: https://korrespondent.net/
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