Повестка Рады на следующую неделю

Верховная Рада на следующей неделе рассмотрит антиолигархический и налоговый законы, а также в парламенте презентуют проект госбюджета на 2022 год. Об этом сообщил глава фракции Голос Ярослав Железняк в Telegram в пятницу, 17 сентября.





Сегодня оборонный комитет рекомендовал антиолигархический закон президента №5599. При этом налоговый закон - еще в процессе, однако Рада утвердит законопроект №5600 (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений). Также в №5600 комитет принял, что акциз будут платить не реализаторы, а оптовики.





В то же время в опубликованной повестке этих законопроектов еще нет, однако депутат "уверен, что увидят их в зале после бюджета".





Также во вторник, 21 сентября, пройдет презентация госбюджета-2022 (№6000).





"Посмотрим, кто проголосует за 5600 и может ждать "плюшки" в бюджете после сбора депутатских предложений к первому чтению", - добавил Железняк.





Кроме того, на следующей неделе депутаты рассмотрят законопроект №6052 с изменениями в бюджет текущего года - этот законопроект выделяет до конца года каждому получателю субсидий по 4137 грн.





Рада рассмотрит также много вопросов по урегулированию труда, в частности законопроект №5388 про дерегуляцию трудовых отношений, уменьшение кадровой документации и упрощение приема на работу. В повестку войдет закон про кредиты аграриям №3205-1. Под этот закон подвязан транш МВФ на почти 350 млн долларов.





Наконец, на следующей неделе Верховная Рада рассмотрит также:





- Распределение 5% розничного акциза на табак сразу в местные бюджеты №5719;

- Внедрение единой электронной системы для судов №5433;

- Закон про почту №3821 (во втором чтении);

- Закон про риелторов №3618;

- Формальные жесты от президента Украины и Кабинета Министров по выходу из соглашений стран СНГ;

- Посылки из-за границы до 150 евро без ПДВ и таможенного сбора №№4278, 4279 (второе чтение) без табачных правок;

- Аграрные расписки №2805-д.



