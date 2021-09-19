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Новости
Украина
18 сентября 21, 12:04
В ОРДЛО замедлилась паспортизация РФ
паспортизация РФ
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Статистика по количеству выданных Россией паспортов жителям Донбасса является разной, отметили в СНБО.
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что российская паспортизация на временно неподконтрольной территории Донбасса замедлилась. Об этом он сказал на брифинге в пятницу, 17 сентября.

Статистика по количеству выданных Россией паспортов жителям ОРДЛО является разной, так как в нее иногда вносят и тех, кто только подал заявку на получение паспорта, пояснил секретарь СНБО.

"Статистика разная. У нас есть цифра 630 тысяч, есть цифра 740 тысяч. Не все (паспорта - ред.) выдают на территории Донецкой и Луганской областей. Они там вывозят их (жителей - ред.) частями в Ростовскую область. На сегодня темпы выдачи замедлились, они не такие активные, как раньше",- сказал Данилов.

Источник: https://korrespondent.net/
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