Утвержден Стратегический оборонный бюллетень

Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу, 17 сентября.





Стратегический оборонный бюллетень определяет, что военная политика Украины будет реализовываться по таким направлениям:





- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;

- планирование плана обороны Украины;

- предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;

- всестороннее обеспечение обороны Украины;

- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.





Напомним, что послы стран ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине. Миссия призвана консультировать Минобороны и Генштаб по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования".



