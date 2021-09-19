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Новости
Украина
18 сентября 21, 12:06
Утвержден Стратегический оборонный бюллетень
Президент Владимир Зеленский
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Бюллетень определяет основные направления реализации военной политики Украины. Теперь его утвердил Зеленский.
Президент Владимир Зеленский утвердил Стратегический оборонный бюллетень. Об этом сообщает пресс-служба президента в пятницу, 17 сентября.

Стратегический оборонный бюллетень определяет, что военная политика Украины будет реализовываться по таким направлениям:

- восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины, отпор и сдерживание угрозы со стороны Российской Федерации и предотвращение военных конфликтов с другими странами;
- планирование плана обороны Украины;
- предоставление центральными органами исполнительной власти возможностей по своевременной мобилизации, эффективное управление оборонными ресурсами и удовлетворение потребностей обороны;
- всестороннее обеспечение обороны Украины;
- введение в оборону опыта, принципов и стандартов НАТО, участие в совместных операциях и учениях, а также удовлетворение критериев членства для дальнейшей интеграции.

Напомним, что послы стран ЕС обсудят создание военной учебной миссии в Украине. Миссия призвана консультировать Минобороны и Генштаб по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования".

Источник: https://korrespondent.net/
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