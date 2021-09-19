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Новости
Украина
18 сентября 21, 12:09
Украина отправит свой флаг на Луну
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Во время изготовления флага была использована специальная технология "зеленого", или безотходного, производства.
Украинский флаг доставят на Луну в рамках миссии украинско-британской компании Spacebit. Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщает Укроборонпром.

Отмечается, что сама миссия запланирована на весну 2022 года. 

По словам основателя и исполнительного директора компании Spacebit Павла Танасюка, доставка флага нашего государства на спутник Земли, станет символичным шагом и будет означать возвращение Украины, в роли одной из ведущих стран в изучении космоса.  

"Для нас большая честь быть той командой, благодаря которой флаг Украины впервые в истории окажется на поверхности Луны и которая осуществит первую украинскую миссию на спутник Земли", - добавил он.

Он уточнил, что флаг Украины, который отправят в космос, напечатан на 3D-принтере из украинского титана. Во время его изготовления была использована специальная технология "зеленого", или безотходного, производства.

В "Укроборонпроме" рассказали, что на Луну отправят оборудование для исследования почвы, испытания технологии отбора образцов, сбора информации о тепловых свойствах и магнитном поле и тому подобное.

"Сначала груз попадет в большой кратер Lacus Mortis на ближней стороне Луны, а после - в интересующее ученых темное пятно Oceanus Procellarum на поверхности небесного тела", - сказано в сообщении. 

Датчики, произведенные на украинских предприятиях, будут собирать информацию о радиационном фоне, а специальная камера будет транслировать видеострим с поверхности. Все полученные данные будут доступны отечественным ученым для развития космических программ.

Источник: https://korrespondent.net/
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