Арахамия допустил отставку Разумкова

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия допустил возможность отставки спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова. Об этом в пятницу, 17 сентября, политик заявил в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.





В то же время, он отметил, что этот сценарий во фракции не обсуждался.





"Это реально как сценарий, но по состоянию на сейчас такой сценарий не обсуждался у нас во фракции. Это реально с точки зрения инструментария, но мы будем искать общие позиции. Если у нас будет ума на двух достаточно, то мы этот процесс нормально уладим", - сказал Арахамия.





В свою очередь, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что готов по первому же запросу выдать подписные листы для сбора подписей народных депутатов за его отставку.





"Процедуры отзыва председателя ВР более чем понятны и просты, определены регламентом, определены законами Украины, Конституцией. Пожалуйста, если есть такое желание поменять председателя Верховной Рады, все знают: только придет запрос, сразу выдам подписные листы. Но я сегодня продолжаю работать, как председатель Верховной Рады и в отставку точно не собираюсь", - сказал Разумков в программе "Свобода слова Савика Шустера".





Он подчеркнул, что за два года своей работы главой законодательного органа "не допускал беспредела в парламенте и сейчас этого не допустит".





"Разговоры о моей отставке ходят уже давно. Посмотрим. Я этого не боюсь", - подытожил спикер.





Арахамия после его слов отметил, что они с председателем ВР в хороших отношениях.





"Я просто хочу небольшой акцент сделать - спикера не выбирают, спикера делегируют, и монобольшинство делегирует спикера Разумкова. Просто это нужно всегда помнить. Я имею в виду, что у нас достаточно голосов, чтобы делегировать спикером любого человека. Дмитрий Александрович, вам скорейшего выздоровления, ждем вас в Верховной Раде", - заявил председатель фракции "Слуга народа".



