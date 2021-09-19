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Новости
Украина
18 сентября 21, 12:14
В Минобороны сообщили, когда погасят долги военным
ВСУ
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Финансовая задолженность перед украинскими военнослужащими на сегодня достигла почти 1,5 млрд грн.
В Минобороны заявили, что решение относительно средств на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ может быть принято в ближайшее время, а профинансировать все виды выплат, в том числе задолженность по зарплатам, Минобороны сможет в октябре. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

"Минобороны некоторое время назад заявляло о том, что средства, необходимые для проведения в полном объеме одноразовых обязательных видов выплат, выплаты дополнительного вознаграждения, введенной 29 июля 2020 года Постановлением Кабинета Министров Украины № 741, других дополнительных выплат военнослужащим ВСУ, предусмотренных законодательством, не были учтены при принятии государственного бюджета на 2021-й год", - объяснила Маляр.

Она же отметила, что сейчас "вопрос решен". В частности, в Раду как неотложный уже подали законопроект о внесении изменений в ЗУ "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" по реализации социальных мероприятий и инфраструктурных проектов".

Он предусматривает расходы в том числе и на покрытие дефицита в средствах на выплату денежного довольствия военнослужащим ВСУ.

Голосование состоится в ближайшее время, добавили в Минобороны.

"Следовательно уже в октябре Минобороны получит возможность как можно быстрее профинансировать все предусмотренные законодательством виды выплат военнослужащим в полном объеме", - резюмировали в ведомстве.

Источник: https://korrespondent.net/
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