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Украина
18 сентября 21, 12:22
На Донбассе семь обстрелов, ранены двое военных
Донбасс
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Сепаратисты осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.
За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 7 обстрелов, осколочные ранения получили двое военных. Об этом говорится в утренней сводке штаба ООС в субботу, 18 сентября.

Так, вблизи населенного пункта Пески противник применил запрещенные минометы 120 калибра.

В направлении Павлополя обстреливали позиции военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

У Катериновки враг вел огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В направлении населенного пункта Зайцево велся огонь из гранатометов различных систем и осуществили дистанционное минирование участка местности противопехотными минами ПОМ-2.

В Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

Военные открывали ответный огонь.

Источник: https://korrespondent.net/
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