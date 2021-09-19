В Украине впервые за неделю снизился прирост COVID

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.
До этого прирост COVID-19 рос четыре дня подряд. В частности, днем ранее выявили 6 624 случаев.
За сутки 17 сентября:
госпитализированы - 1719 человек;
летальных случаев - 79;
выздоровели - 1763 человека.
За сутки протестировано: методом ПЦР - 35713 человек, методом ИФА - 9235 человек, экспресс-тестами - 27526 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболело - 2 3443 98 человек;
выздоровели - 2 230 306 человек;
летальных случаев - 54 829;
проведения ПЦР-тестов - 12448211.