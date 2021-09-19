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Новости
Украина
18 сентября 21, 12:24
В Украине впервые за неделю снизился прирост COVID
COVID-19
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Количество выявленных случаев коронавируса росло четыре дня подряд, а в последний рабочий день недели снизилось.
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

До этого прирост COVID-19 рос четыре дня подряд. В частности, днем ранее выявили 6 624 случаев.

За сутки 17 сентября:

госпитализированы - 1719 человек;
летальных случаев - 79;
выздоровели - 1763 человека.

За сутки протестировано: методом ПЦР - 35713 человек, методом ИФА - 9235 человек, экспресс-тестами - 27526 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело - 2 3443 98 человек;
выздоровели - 2 230 306 человек;
летальных случаев - 54 829;
проведения ПЦР-тестов - 12448211.



Источник: https://korrespondent.net/
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