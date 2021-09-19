В Украине впервые за неделю снизился прирост COVID

В Украине за минувшие сутки зафиксировано 6234 новых случаев коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.





До этого прирост COVID-19 рос четыре дня подряд. В частности, днем ранее выявили 6 624 случаев.





За сутки 17 сентября:





госпитализированы - 1719 человек;

летальных случаев - 79;

выздоровели - 1763 человека.





За сутки протестировано: методом ПЦР - 35713 человек, методом ИФА - 9235 человек, экспресс-тестами - 27526 человек.





За все время пандемии в Украине:





заболело - 2 3443 98 человек;

выздоровели - 2 230 306 человек;

летальных случаев - 54 829;

проведения ПЦР-тестов - 12448211.











