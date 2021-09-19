Украина проведет зимнюю Гимназиаду в 2023 году

Украина получила право на проведение двух международных спортивных мероприятий в 2023 году - чемпионата мира по футболу среди школьников летом и Всемирной зимней Гимназиады. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в субботу, 18 сентября.





"Украина впервые в истории ученического спорта получила право принимать чемпионат мира по футболу среди школьников и Всемирную зимнюю Гимназиаде - 2023. Убежден, мы проведем их на высоком уровне", - сказал президент.





Он считает, что в жизни детей должно быть больше спорта.





"Я не говорю о том, что каждый должен стать профессиональным спортсменом - нет. Просто каждый современный ребенок должен быть со спортом на "ты". Понимать, что одни его виды учат играть в команде, другие - надеяться только на себя. Спорт учит побеждать, учит, наконец, достойно воспринимать поражения и становиться после них сильнее. Не зря одним из моих приоритетов является развитие спортивной инфраструктуры - площадок, стадионов, бассейнов - и поддержка и развитие спортивных секций в учебных заведениях. Мы это делаем", - сказал Зеленский.





Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров добавил, что зимние и летние Гимназиады являются самыми масштабными глобальными спортивными мероприятиями среди старшеклассников. Их проводит Международная федерация ученического спорта (ISF), которая объединяет 129 стран.





"У нас, соответственно, будет зимняя Гимназиаде. Тысячи детей со всего мира и их родители приедут в Украину, смогут увидеть нашу страну. А для украинцев это возможность доказать, что мы способны провести и масштабное мероприятие, а именно - настоящую взрослую Олимпиаду, о чем ранее говорил президент Украины", - сказал Никифоров.



