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Украина
19 сентября 21, 09:21
На севере Украины усилили систему ПВО
оборона
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В рамках учений Объединенные усилия-2021 в Черниговской области выдвинулись на позиции подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск.
Военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает пресс-служба Воздушного командования Центр.

Такое решение объясняют проведением стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2021.

"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования Центр осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в сообщении.

В связи с этим жителей Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.

Отметим, учения Объединенные усилия-2021 пройдут с 22 по 30 сентября, в том числе в Азово-Черноморской акватории.

А 20 сентября начнутся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров НАТО.

Источник: https://korrespondent.net/
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