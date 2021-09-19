На севере Украины усилили систему ПВО

Военные усилили систему противовоздушной обороны на северном направлении. Об этом в субботу, 18 сентября, сообщает пресс-служба Воздушного командования Центр.





Такое решение объясняют проведением стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2021.





"Подразделения радиотехнических и зенитных ракетных войск воздушного командования Центр осуществили выдвижение на определенные позиции, что позволяет существенно усилить систему радиолокационной разведки и зенитного ракетного прикрытия", - говорится в сообщении.





В связи с этим жителей Черниговской области просят не препятствовать и не разоблачать маршруты передислокации войск.





Отметим, учения Объединенные усилия-2021 пройдут с 22 по 30 сентября, в том числе в Азово-Черноморской акватории.





А 20 сентября начнутся украинско-американские военные учения Rapid Trident-2021. В них примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров НАТО.



