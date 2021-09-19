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Украина
19 сентября 21, 09:34
На Донбассе работает только один пункт пропуска
Станица Луганская
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Сепаратисты блокируют работу шести из семи КПВВ на Донбассе. Полноценно работает только Станица Луганская.
На Донбассе сепаратисты продолжают блокировать работу КПВВ - полноценно работает только пункт пропуска Станица Луганская. Об этом сообщает пресс-служба МВД в субботу, 18 сентября.

Все КПВВ с украинской стороны функционируют с 8:00 до 16:00. Однако в большинстве пунктов пропуска движение заблокировали сепаратисты.

Напротив КПВВ Новотроицкое сепаратисты пропускают только отдельных граждан дважды в неделю - в понедельник и пятницу. За эти дни линию разграничения пересекли 609 человек и 103 транспортных средства во временно оккупированную часть Донецкой области. При этом 471 человек и 117 транспортных средств проехали на подконтрольную украинской власти территорию.

В то же время в Станице Луганской интенсивность пассажиропотока увеличилась на 23%. За неделю на временно неподконтрольную правительству территорию попали 9 641 человек, на контролируемую - 9 777 человек.

Источник: https://korrespondent.net/
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