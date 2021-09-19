Жителям ОРДЛО раздают паспорта РФ для голосования

Граждан Украины со временно неподконтрольных правительству территорий Донбасса свозят в Ростовскую область и выдают им российские паспорта, чтобы они участвовали в выборах в органы власти РФ. Об этом сообщает Дождь в субботу, 18 сентября.





В частности, один из "избирателей" рассказал журналисту, что получил паспорт в Матвеево-Курганском сельском поселении, когда туда приехал. Мужчина якобы сказал, что очень рад, что у него есть возможность проголосовать на российских выборах.





Издание Кавказский узел пишет, что накануне российские паспорта получили около 400 жителей ОРДЛО. Сразу после этого людей на автобусах повезли на избирательные участки в Ростовской области.





Прежде главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин анонсировал, что организовал 825 автобусных и 12 железнодорожных "рейсов" в Ростовскую область, чтобы жители захваченных украинских территорий с паспортами РФ проголосовали на российских выборах.



