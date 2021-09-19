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Украина
19 сентября 21, 12:01
В Крыму растет заболеваемость COVID-19
COVID-19
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На аннексированном полуострове ожидается четвертая волна коронавируса. Людей призвали вакцинироваться, хотя доступен только российский Спутник-V.
В Крыму ожидается четвертая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом заявили оккупационные власти, сообщают местные СМИ в субботу, 18 сентября.

"Конечно, четвертая волна будет. Мы, несомненно, должны быть готовы к подъему заболеваемости. Есть определенные риски, которые связаны с тем, что она может наслоиться на подъем заболеваемости гриппом и сезонными респираторными вирусными инфекциями. Хочу сказать, что этот сезон очень отличается от всех предыдущих тем, что с июня мы превышаем эпидемиологические пороги по сезонным респираторным вирусным инфекциям в несколько раз. И это не очень хороший прогноз", - заявила представительница так называемого "крымского управления" Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

По ее словам, количество заболевших будет зависеть от того, насколько крымчане будут придерживаться защитных мер и проходить вакцинацию.

"Несомненно, мы должны быть готовы к четвертой волне. И от того, насколько комплекс мероприятий, которые выдерживаются сегодня в Крыму и Севастополе, будет поддержан, как население будет, прежде всего, иммунизировать и соблюдать все необходимые сегодня требования (личная гигиена, масочный режим, социальная дистанция), зависит то, насколько высок будет этот пик и насколько длительной будет эта четвертая волна", - добавила Пеньковская.

Источник: https://korrespondent.net/
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