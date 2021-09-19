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Украина
19 сентября 21, 12:02
Стал известен состав делегации Зеленского в США
Владимир Зеленский
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Вместе с Владимиром Зеленским на Генассамблею ООН отправятся среди прочих Дмитрий Кулеба и Эмине Джапарова.
Президент Владимир Зеленский примет участие в работе Генассамблеи ООН. В распоряжении Зеленского, опубликованном в субботу, 18 сентября, указан состав делегации президента Украины.

В делегацию Зеленского для участия в Генассамблее ООН вошли:

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;
постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;
первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;
глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;
заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;
глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;
заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;
постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;
заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;
заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вновь летит в США. Глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.

Источник: https://korrespondent.net/
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