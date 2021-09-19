Стал известен состав делегации Зеленского в США

Президент Владимир Зеленский примет участие в работе Генассамблеи ООН. В распоряжении Зеленского, опубликованном в субботу, 18 сентября, указан состав делегации президента Украины.





В делегацию Зеленского для участия в Генассамблее ООН вошли:





глава МИД Украины Дмитрий Кулеба;

постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица;

первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова;

глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко;

заместитель руководителя Офиса президента Андрей Сибига;

глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров;

заведующая отделом многостороннего сотрудничества Директората по вопросам внешней политики и стратегического партнерства ОП Кристина Гайовишина;

постоянный представитель президента Украины в АР Крым Антон Кориневич;

заместитель директора - начальник отдела Департамента международных организаций Министерства иностранных дел Украины Дина Мартина;

заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Яременко.





Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский вновь летит в США. Глава государства выступит с речью на сессии Генассамблеи ООН, а также проведет ряд встреч.



